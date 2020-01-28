الرئيس الفلسطيني: متمسكون بالثوابت الوطنية ولن تنفرد أمريكا بالمفاوضات..فيديو

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن الفلسطينيون متمسكون بالثوابت الوطنية التي قام المجلس الوطني بتأسيسها ولن نتنازل عن واحدة منها.





وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أن فلسطين تتمسك بحقوق اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية ما قبل 1967





وتابع الرئيس الفلسطيني: لسنا شعبا ارهابيا ونحن ملتزمون بمحاربة الارهاب وعلى العالم ان يفهم أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة ونحن متمسكون بالمفاوضات على اساس الشرعية الدولية وفي مجلس الامن نريد مؤتمر دوليا ونريد مفاوضات.





وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه يجب أن يكون هناك مفاوضات بمشاركة أكثر من دولة مؤكدا أننا لن نسمح بان تكون الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بتلك المفاوضات.





واوضح الرئيس الأمريكي أنه في ظل هذه الرؤية القدس تكون خطة ترامب للسلام التي لا تقسم وتكون موحدة وهذا مهم، مؤكدا أننا اليوم نتخذ خطوة كبيرة نحو السلام، موضحا أن الشباب في الشرق الأوسط مستعدون لمستقبل أكثر أملا.





