نجوم في ساحات المحاكم.. حبس مجدي عبدالغني وعمرو واكد وأحمد الفيشاوي وخالد مرعي.. والتهم مخدرات وتهرب ضريبي ونفقة وميراث

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الحبس سنة لـ مخرج سينمائي بتهمة تهريب مخدرات من هولندا

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

حبس عمرو واكد 6 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه لتهربه من الضرائب





مخدرات وتهرب ضريبي ونفقة وميراث قضايا وضعت الكثير من النجوم والمشاهير فى ساحات المحاكم، ورغم شهرتهم إلا أنهم لم يكونوا بمنأى عن الوقوع في الأخطاء التي قد تذهب بهم خلف الأسوار.





أحمد الفيشاوي

الفنان أحمد الفيشاوي الذي لمع اسمه في ساحات محاكم الأسرة طوال السنوات الماضية، حتى تحولت قضية نسب ابنته لينا، لقضية رأي عام، وصلت لأحكام بالحبس ضد الفيشاوي الصغير بسبب إصراره على عدم دفع نفقة نجلته.

وكان أخر الأحكام، ما قضت به جنح الدقي بحبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيهاً مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ودفاع لينا أحمد الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي و عرقلة التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

كان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.





عمرو واكد

أحمد الفيشاوي لم يكن الأخير في مسلسل حبس المشاهير بسبب قضايا قانونية، فكان الفنان عمرو واكد ضمن سلسلة المشاهير الصادر ضدهم أحكام بالحبس، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ٦شهور؛ وغرامة؛ ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيها؛ ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة؛ وإلزامه بالمصروفات؛ وكفالة ١٠ آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين المعارضة.





مجدي عبد الغني

وجاء ضمن قائمة المشاهير الصادر ضدهم أحكام بالحبس، لاعب الأهلي والمنتخب المصري وعضو اتحاد الكرة السابق مجدي عبد الغني، والذي عاقبته محكمة جنح الدقي وآخرين، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام بدوي رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، متضمنا الحبس عام وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.





خالد مرعى

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ١٠ آلاف جنيه لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.

كانت جمارك مطار القاهرة الدولي قد أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش بحوزة مخرج سينمائي، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الهولندية أمستردام، وتحرر محضر بالواقعة.