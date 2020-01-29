خبراء القانون يوضحون عقوبات التهرب الضريبي التى تلاحق النجوم.. الجريمة مخلة بالشرف لجميع الفنانين.. والـ 5 سنوات تنتظر المخالفين.. ومصادرة المواد عقاب بديل

خبراء القانون يوضحون عقوبات التهرب الضريبى

الجريمة مخلة بالشرف لجميع الفنانين والرياضيين المخالفين

السجن من 3 سنوات الى 5 سنوات عقوبات للمتهربين من حقوق الدولة

مصادرة وسائل النقل والأدوات التى استعملت فى التهريب عدا السفن والطائرات

تزايدت قضايا التهرب الضريبى أمام المحاكم ، خاصة وأن معظم المتهمين فيها من المشاهير والفنانين والرياضين ..وهو الأمر الذى دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الضريبة ليكون رادعا لكل من تسول نفسه التهرب من الضرائب وسداد حق الدولة .

ووفقا لآخر تعديل جاء فى نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها " على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتضمنت المادة نصا آخر أجاز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

أكد احمد بدر المحامى أن القوانين عالج جريمة التهرب الضريبى بتغليظ العقوبة بدلا من سنة أصبحت بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات .

وأضاف أنه كذلك يجب أن يتاح للمتهمين والذين أغلبهم من المشاهير بالطعن على التقديرات الضريبية قبل إحالتها للمحاكمة ، كما يجب ان يكون لدى المحاكم فرصة يمنحونها للمتهمين لتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الضرائب ، وذلك لأن جريمة التهرب الضريبى مخلة بالشرف وتمنع صاحبها من ممارسة حقوقه السياسية .

من جانبه أكد حسام لطفى المحامى، أن عقوبة التهرب الضريبي تتمثل في غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو السجن من 3 لـ 5 سنوات أو العقوبتين، بخلاف دفع الضريبة الأصلية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

وقال مهنا إن نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتابع مهني: "هذا بعد أن قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ (بوسي) بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، والتأجيل لجلسة 27 يناير المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.