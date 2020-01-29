لـ صحة جسمك.. أطعمة احرصي على تناولها للحصول على جسم رشيق

تبحث الكثير من السيدات والفتيات على الطرق السليمة للحصول على جسم رشيق وصحى، ولذلك نقدم إليكى أبرز الأطعمة الصحية التى تساعدك فى الحصول على جسم رشيق وصحى .





ووفقًا لموقع "healthline" إليكى أهمها وهى:-





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- الشوفان

يعمل الشوفان على تغليف وحماية جدار المعدة من الإلتهابات و التقرحات، فهو يحتوي على ألياف تفيد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.





- جنين القمح

يمد الجسم ب 15% من إحتياجاتة اليومية من فيتامين E و 10% من حمض الفوليك، و يعمل أيضًا على تحسين كفائة و أداء الجهاز الهضمي.





- البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين المناسبة للجسم كوجبة افطار.





- البطيخ

تناول البطيخ على معدة فارغة يمد الجسم بكمية جيدة من السوائل، و هو مُفيد أيضا لصحة القلب والعينين.





- التوت الأزرق

تناول التوت بصفة مستمرة يعمل على تحسين الذاكرة و عملية التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم تناولة كوجبة إفطار.





- المكسرات

تناول المكسرات في الصباح يحسن من عملية الهضم ويعادل نسبة الأحماض في المعدة.





- العسل