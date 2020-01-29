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مرأة

لـ صحة جسمك.. أطعمة احرصي على تناولها للحصول على جسم رشيق

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تبحث الكثير من السيدات والفتيات على الطرق السليمة للحصول على جسم رشيق وصحى، ولذلك نقدم إليكى أبرز الأطعمة الصحية التى تساعدك فى الحصول على جسم رشيق وصحى .

ووفقًا لموقع "healthline" إليكى أهمها وهى:-

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- الشوفان
يعمل الشوفان على تغليف وحماية جدار المعدة من الإلتهابات و التقرحات، فهو يحتوي على ألياف تفيد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

- جنين القمح
يمد الجسم ب 15% من إحتياجاتة اليومية من فيتامين E و 10% من حمض الفوليك، و يعمل أيضًا على تحسين كفائة و أداء الجهاز الهضمي.

- البيض 
يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين المناسبة للجسم كوجبة افطار.

- البطيخ 
تناول البطيخ على معدة فارغة يمد الجسم بكمية جيدة من السوائل، و هو مُفيد أيضا لصحة القلب والعينين.

- التوت الأزرق 
تناول التوت بصفة مستمرة يعمل على تحسين الذاكرة و عملية التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم تناولة كوجبة إفطار.

- المكسرات 
تناول المكسرات في الصباح يحسن من عملية الهضم ويعادل نسبة الأحماض في المعدة.

- العسل 
يعمل على تنشيط الجسم في الصباح ويعطي الجسم القوة والطاقة، وأيضا يعمل على تحسين نشاط المخ.
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