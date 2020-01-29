المستشار هاني عازر سفيرا لـ «بهية» في ألمانيا: سأتواصل مع السفير بالقاهرة لـ زيارتها.. صور

ظهر اهتمام المستشار هاني عازر، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء مصر وخبراء مصر، بقضايا التعليم والصحة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، من خلال حرصه على التواجد بمعرض الكتاب بالقاهرة، وزيارته الأخرى لمستشفى «بهية» لعلاج سرطان الثدي بالمجان.





ووافق عازر خلال حضوره في معرض الكتاب، ومستشفى «بهية» أن يكون سفيرا لهما في ألمانيا.





وقال المستشار هاني عازر لـ «صدى البلد» إن قبوله لقب سفيرا لـ بهية في ألمانيا سيجعله متحملا مسئولية الحديث عن المستشفى في كل المجالس الذي سيحضرها بألمانيا، مضيفا أنه سيتحدث مع السفير الألماني بالقاهرة لحثه على زيارة بهية في أقرب وقت.





وتابع عازر في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن ما حققه المستشفى خلال الأعوام الخمسة الماضية يشجع أي مؤسسة أو دولة أو شخص داخل أو خارج مصر على المساعدة في تحقيق أهدافها، وأولها التوعية بضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي.



