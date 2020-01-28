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تفاصيل الاعتداء على طفلة داخل دار أيتام "نهر الحياة".. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:45 م
الإعتداء على طفلة
الإعتداء على طفلة داخل دار ايتام
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محمود محسن
عرض الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور مقطع فيديو للقطات الاعتداء على طفلة داخل دار أيتام  "نهر الحياة" بمدينة العاشر من رمضان مؤكدا أن عددا من المواطنين تفاعلوا مع مقطع الفيديو وأدانوا الاعتداء بشكل كبير. 

وأضاف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن وزارة التضامن الاجتماعي تحركت بشكل سريع وأكد الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الإجتماعي الذي أكد أن تلك الواقعة كانت بنهايات العام الماضي وتم التوجه ببلاغ النائب العام لسرعة ضبط وإحضار المتهمة في الاعتداء على الطفلة. 
 
وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة ان النيابة الإدارية قامت بإصدار بيان " في ضوء ما رصدته من مقطع فيديو بتاريخ اليوم والذي تضمن احدى مشرفات دار أيتام نهر الحياة تبين من الفحص أن من تضرب هى رئيس مجلس إدارة الدار والنيابة الإدارية أمرت بفتح تحقيق عاجل.

وأشار الإعلامي محمد الباز أن  مديرة دار الايتام هى أستاذ التربية النفسية بكلية الطفولة بجامعة المنوفية فيجب المشرفين فى دور الأيتام أن يكونوا مؤهلين وعدم الوصول لتلك الغلظة وفوجئت بأنها أستاذة.

وقال مقدم برنامج 90 دقيقة "احنا محتاجين رقابة أكثر على الموضوع والدار دي ممكن تطلع صالحين للمجتمع او سفاحين واثنى على التحركات الكتير اللى اتعملت".

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