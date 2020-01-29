مجربة وفعالة.. 5 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من جفاف البشرة

تتبع العديد من الفتيات بعض الطرق المختلفة التى تساعدهم على التخلص من جفاف الجلد، ولكن البعض منهن لا يعلم بعض الطرق الصحيحة والفعالة فى علاج جفاف الجلد.
ووفقًا لموقع " black doctor" إليكم أهم الطرق التى تساعد على علاج جفاف الجلد.
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1- استخدام المستحضرات المرطبة للجلد التى تتناسب مع نوع بشرتك، وخاصة إذا كانت حساسة مثل الفازلين.
2- أستخدام الكريمات المضادة للحكة وتشمل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون.
3- التغذية السليمة تساعد على تحسين البشرة الجافة وحمايتها من التعرض لجفاف الجلد.
4- يفضل تناول الاغذية التي تحتوي على الأوميغا 3 وتشمل الكتان والجوز وزيت القرطم، و الأسماك مثل سمك الرنجة والتونة وسمك السلمون والسردين.
5- أستخدام الزيوت الطبيعية فى الترطيب مثل زيت جوز الهند، والصبار فهما يستطعن تغذية البشرة بشكل كبير