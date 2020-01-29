مجربة وفعالة.. 5 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من جفاف البشرة

تتبع العديد من الفتيات بعض الطرق المختلفة التى تساعدهم على التخلص من جفاف الجلد ، ولكن البعض منهن لا يعلم بعض الطرق الصحيحة والفعالة فى علاج جفاف الجلد





ووفقًا لموقع " black doctor" إليكم أهم الطرق التى تساعد على علاج جفاف الجلد.





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1- استخدام المستحضرات المرطبة للجلد التى تتناسب مع نوع بشرتك، وخاصة إذا كانت حساسة مثل الفازلين.

2- أستخدام الكريمات المضادة للحكة وتشمل الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون.

3- التغذية السليمة تساعد على تحسين البشرة الجافة وحمايتها من التعرض لجفاف الجلد.

4- يفضل تناول الاغذية التي تحتوي على الأوميغا 3 وتشمل الكتان والجوز وزيت القرطم، و الأسماك مثل سمك الرنجة والتونة وسمك السلمون والسردين.