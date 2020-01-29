أرملة تناشد فاعلي الخير مساعدتها في تسديد الإيجار المتراكم

تحلم حسنية عبدالمنعم بتسديد إيجارها المُتراكم، ودخل شهري تنفق منه على علاجها، وتُناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها.

وتقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": تزوجت وعشت مع زوجى سعداء، وأنجبنا طفلين في مراحل تعليمية مختلفة، ولكن بعد وفاة زوجى أصبحت مسئولة عن تربية الطفلين، واشتغلت باليومية في البيوت حتى أوفر لهما الدخل ومصاريف التعليم، وكلاهما التحق بكلية وكل منهما اشتغل، ولكنهما تنكرا لي تمامًا، وأصبت بالسكر والضغط وأصبحت عاجزة عن الحركة".

وأضافت: "تراكم عليّ الإيجار، واقترضت من الكثيرين، وليس لى دخل أعيش منه، وكل ما أريده هو دخل يساعدني على العيش في حياة كريمة وأنا في آخر أيامي".

للتواصل مع الحالة: 012270888390

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360