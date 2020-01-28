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الرئيس الفلسطيني: خطة ترامب هراء.. وسنظل نقول لا .. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:41 م
محمود عباس
محمود عباس
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إبراهيم القادري
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إن موقفنا لن يتغير بعد أن سمعنا الهراء الذى قيل حول خطة ترامب للسلام. كما سنظل نقول لا.

وأضاف محمود عباس خلال كلمته ، أن وعد بلفور صنعته أمريكا وبريطانيا لأن امريكا هي التي صاغت الوعد مع بريطانيا وهي التي وضعته في ميثاق عصبة الأمم وهي ليست عضوا في عصبة الأمم.

وأوضح محمود عباس، : في الماضى سمعنا ان الامريكان يتمتعون بالديمقراطية والأخلاق ولكن هذا عكس السياسة الأمريكية اليوم التي تطبق علي أرض فلسطين .

وتابع: السياسة الأمريكية تستأجر جميع اليهود ليعملوا حسب مخططاتها وحسب مصالحها.

واستكمل رئيس فلسطين، أن القدس موحدة عاصمة لفلسطين ودون هراء وجديد علينا، وهذا ما بدأوا به وأول قصيدتهم كفر .
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