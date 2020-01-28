داليا عمارة تدق ناقوس الخطر بدمج الواقع والخيال في «خلف المرآة»





وحاولت الكاتبة في روايتها الأولى، التي تحمل اسم «خلف المرآة»، أن تحدد علاقاتها الحضارية والثقافية بتاريخها الذاتي «داليا/حياة»، سواء كان ذلك المدون فى شكل تسجيل وقائع تاريخية معروفة سلفًا، أو من خلال علاقتها بمنجزها الأسطورى والقصصى القديم. وداليا عمارة، أديبة وشاعرة غنائية مصرية، لها عدد كبير من الأعمال الأدبية والشعرية المنشورة في عدد من الصحف المصرية، ودرّست الأدب الإنجليزي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية. وتأتي الرواية في 190 صفحة تقريبًا، بغلاف من رسومات الفنانة جهاد الشافعي، وتصميم وألوان الفنان أحمد عبد ربه.





ويرى الناقد الدكتور رحاب الدين الهواري، أن الكاتبة، اتخذت في روايتها «خلف المرآة» تيار «الواقعية السحرية» اتجاها سرديا للنص، وهو الذي شاع خلال القرن العشرين، وبرع فيه أدباء أمريكا اللاتينية أمثال: ماركيز، وماريو فرجاس يوسا، وبورخيس، وغيرهم، ولأن جذوره موجودة فى كل الحضارات والثقافات المختلفة، اتجه السرد عند «داليا عمارة»، ناحية الفانتازيا والواقعية السحرية كى تخلق عوالم كثيرة وفضفاضة بعيدة عن ذلك الواقع المعيش لخلق صورة مغايرة رسمتها الكاتبة لبيئتها وعالمها المحيط، ومن خلال تلك الكتابات الغرائبية، استطاعت، باقتدار، أن تحدد، من خلال البطلة «حياة» وعبر عالم مواز، علاقاتها بذلك العالم الذى وجدت فيه دون أن تعرف ما هى قنوات التواصل الحقيقية معه ، فصنعت لديها حالة من الاغتراب نتجت عنه تلك الفانتازيا.





ويقول الكاتب الروائي محمد الكفراوي، إن الروائية داليا عمارة في روايتها الجديدة «خلف المرآة» تخوض مغامرة أدبية من خلال ملجأ للأيتام وشخصية «حياة» البنت التي تكتشف عالمًا آخر من خلال مرآة غرفتها في الملجأ. لتخلق حالة بين الواقع والخيال أو ربما حالة رمزية تريد من خلالها بث رسائل محددة تتعلق بعذابات الانسان وجحيمه المقيم وفقدانه للأمل في حياة أفضل. فالحياة القاسية التي تختبرها «حياة» وزميلاتها في الملجأ هناك حياة أخرى موازية لها من الممكن ان يعيشوها ملؤها الفرح والسكينة والطمأنينة.





وان كانت حالة حياة يتم تفسيرها في النهاية بمرض نفسي «اضطراب ذهاني» ألا أنها في النهاية لا تعدم ان تقدم حيوات متعددة وبدائل مختلفة للحياة المعاشة من خلال نافذة وهمية او حقيقية. تتميز الرواية بأسلوبها السلس، وتتضح الجمل الوصفية القصيرة وما لها من أثر في نفس القارئ او المتلقي لتصنع حالة من زخم الاحداث تتناسب مع الأجواء النفسية والعقدة الفنية التي تضعها الكاتبة ببراعة وتحلها بسهولة. وسيقام حفل توقيع الرواية بمعرض الكتاب الجمعة المقبلة ٣١ يناير الجاري بصالة ١، جناح B-48. بمكتبة زهراء الشرق.. وذلك بحضور لفيف كبير من الأدباء والنقاد والشعراء والصحفيين.

صدر مؤخرًا، عن مؤسسة زهراء الشرق بالقاهرة، أولى روايات الكاتبة والشاعرة داليا عمارة، في عالم من الواقعية السحرية، جمعت فيه الواقع بالأسطورة، في محاولة لإعادة تشكيل التجارب الذاتية للمؤلفة، «المعادل الموضوعي للبطلة».