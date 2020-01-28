إقالة أم استقالة.. القصة الكاملة لإطاحة تميم بن حمد برئيس الوزراء القطري

7 سنوات قضاها عبدالله بن ناصر آل ثاني على رئيس الحكومة القطرية، لم يسمع به أحد نظرا لتهميشه وعدم تأثيره بشكل كبير في تسيير دفة الحكم في قطر، إلا أن استقالته أو إقالته أدخلته للأضواء بعد خروجه من على رأس الحكومة القطرية، وتكليف خالد بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء خلفا له.





عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي اقتصر دوره خلال السنوات الأخيرة لفترة رئاسته للحكومة القطرية على تمثيل أمير قطر تميم بن حمد في عدد من القمم الإقليمية والتي غاب عنها تميم بن حمد لعدم الترحيب به في حضور تلك القمم، أثارت استقالته العديد من التساؤلات حول كواليس تلك الاستقالة والأسباب الحقيقية حولها، وما إذا كانت استقالة أم إقالة!.





ووفقا للمعارضة القطرية فإن السبب الأساسي للإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني من رئيس الحكومة جاء نتيجة تسريب له وصل للقصر الأميري أبدى فيه تخوفه من توغل التواجد التركي في قطر بعد فتح البلاد على مصرعيها لاستقبال الأتراك وتنفيذ كل مخططاتهم، وتخوفا منه من رفض القوات التركية الموجودة في البلاد مغادرة قطر فيما بعد.





تصريحات رئيس وزراء قطر والتي تسببت في إقالته، قالها خلال استقباله للمعزين له في وفاة والدته التي توفيت في شهر ديسمبر نهاية العام الماضي، والتي تلقى العزاء فيها في العاصمة القطرية الدوحة، إذا قال للموجودين في العزاء «أخاف نندم على جيَة -أي قدوم- الأتراك، ولا يتركون البلاد بعدين».