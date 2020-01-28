AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

إقالة أم استقالة.. القصة الكاملة لإطاحة تميم بن حمد برئيس الوزراء القطري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:50 م
عبدالله بن ناصر رئيس
عبدالله بن ناصر رئيس وزراء قطر السابق
Advertisements
كتب - محمد الصاحى
7 سنوات قضاها عبدالله بن ناصر آل ثاني على رئيس الحكومة القطرية، لم يسمع به أحد نظرا لتهميشه وعدم تأثيره بشكل كبير في تسيير دفة الحكم في قطر، إلا أن استقالته أو إقالته أدخلته للأضواء بعد خروجه من على رأس الحكومة القطرية، وتكليف خالد بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء خلفا له.

عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي اقتصر دوره خلال السنوات الأخيرة لفترة رئاسته للحكومة القطرية على تمثيل أمير قطر تميم بن حمد في عدد من القمم الإقليمية والتي غاب عنها تميم بن حمد لعدم الترحيب به في حضور تلك القمم، أثارت استقالته العديد من التساؤلات حول كواليس تلك الاستقالة والأسباب الحقيقية حولها، وما إذا كانت استقالة أم إقالة!.

ووفقا للمعارضة القطرية فإن السبب الأساسي للإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني من رئيس الحكومة جاء نتيجة تسريب له وصل للقصر الأميري أبدى فيه تخوفه من توغل التواجد التركي في قطر بعد فتح البلاد على مصرعيها لاستقبال الأتراك وتنفيذ كل مخططاتهم، وتخوفا منه من رفض القوات التركية الموجودة في البلاد مغادرة قطر فيما بعد.

تصريحات رئيس وزراء قطر والتي تسببت في إقالته، قالها خلال استقباله للمعزين له في وفاة والدته التي توفيت في شهر ديسمبر نهاية العام الماضي، والتي تلقى العزاء فيها في العاصمة القطرية الدوحة، إذا قال للموجودين في العزاء «أخاف نندم على جيَة -أي قدوم- الأتراك، ولا يتركون البلاد بعدين».
التكهنات التي رصدتها التقارير الإعلامية والصحفية، سرعان ما وجدت من يؤكد صحتها من داخل الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما قاله الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «الشيخ عبدالله بن ناصر رجل دولة وما قاله في مجلس خاص بخصوص ضرر وتواجد القوات التركية التي أضرت قطر وأهلها لا يستحق الإعفاء بهذه الطريقة سمو الأمير».

غيرة تميم 

لم تكن تلك هى الواقعة وحدها التي تسببت في الإطاحة ببن عبدالله بن ناصر آل ثاني من على رأس الحكومة القطرية، إذ أن أمير قطر يحمل كثيرا في نفسه تجاه رئيس حكومته بعدما استقبله الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الـ 40 التي عقدت في ديسمبر الماضي، وهو ما ألمح إليه الإعلامي السعودي منصور الخميس في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر».
وقال الخميس في تدوينته: «هل أغضبت الرسالة التي نقلها رئيس الوزراء القطري السابق عبدالله بن ناصر آل ثاني تميم حتى استبدله برئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني؟.. جاء عبدالله بن ناصر إلى الرياض ممثلا لقطر في القمة الخليجية وتم استقباله بحفاوة ليعود ويبقى بعدها 50 يوما ليبعد.

كل تلك الدلائل بما فيها شهادة الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، تؤكد أن ما ما تعرض له رئيس الوزراء القطري إقالة أجبر عليها من على رأس الحكومة وليست استقالة، وتبرهن على ما يعانيه الشعب القطري من التواجد التركي غير المرحب به في الدوحة إلا من الأمير تميم بن حمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكل مفاجئ.. رئيس الوزراء القطري يتقدم باستقالته

كلمة أطاحت به.. سر استقالة رئيس الوزراء القطري

بعد استقالته.. أول تعليق لـ رئيس الوزراء القطري السابق

بعد استقالته الإجبارية.. أمير قطر يوجه رسالة لـ رئيس الوزراء السابق

دعم النظام التركي .. كواليس التغيير الوزاري المفاجئ في الدوحة

الأمير السابق مازال يحكم.. صحيفة سعودية تكشف سر إطاحة تميم برئيس الوزراء

ترشيحاتنا

احذر تناول البهارات يصيبك بهذه الأمراض

حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

أيمن يونس: وادى دجلة قدم أداءً أوروبيًا أمام الزمالك.. وفرجاني ساسي سيئ جدا

بنود خطة السلام الأمريكية.. ترامب: القدس ستبقى عاصمة موحدة لـ إسرائيل

بـ 4 جنيهات.. فاكهة تحافظ على صحة الجسم وتنقي الدم من السموم

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور