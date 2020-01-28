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تكنولوجيا

بعد خطة ترامب للسلام.. هاشتاج فلسطين الحرة يتصدر تويتر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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كريم جمال
تصدر هاشتاج #فلسطين_الحرة منصة التواصل الاجتماعية الشهيرة تويتر فى الدقائق القليلة الماضية، بعدما جاء الأكثر تداولًا بين الرواد ضمن تغريداتهم.

وأعلن ترامب خطته للسلام رفقة نتنياهو، قائلا إن الخطة تحقق 5 مطالب رئيسية لإسرائيل، وهي اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة لليهود، والسيطرة على الوضع الأمني في نهر الأردن ورسم حدود، نزع السلاح من غزة ووقف حماس لعملياتها، حل مشاكل اللاجئين خارج إسرائيل، بقاء القدس تحت السيادة الإسرائيلية مع ضمان فتح الأماكن الدينية المقدسة للجميع.

وشدد نتنياهو على ضرورة أن يبقى غور الأردن والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.

وطلب ترامب في وقت سابق من نتنياهو تأجيل الحديث عن ضم غور الأردن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وعمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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