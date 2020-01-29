AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار | مصر تدعو لدراسة خطة السلام الأمريكية.. المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها.. ومدبولي يوجه مليارات لدفع عجلة التنمية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:


مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.


أبو مازن يعلن رفض أي خطة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل


أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض اي خطة تنطلق من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم التنسيق مع إسرائيل على تشكيل لجنة مشتركة لتحويل الخريطة الافتراضية لتكون خارطة دائمة ليكون هناك تحقيق فوري ومباشر على الاعتراف.


رئيس الوزراء: توجيه عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات

ووجه رئيس الوزراء حديثه للنواب الجدد قائلا، أن اختيارهم تم على أسس تميز كثيرة، منها أكاديمي وعلمي والعمل العام بتخصصات محددة، ولكن ليس كل شخص لديه إلمام كامل بكل التخصصات ولهذا تقرر أن يتلقوا هذا التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.


رئيس الوزراء: مصر عانت من مشكلة في اختيار القيادات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لحضوره إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، للقاء نواب المحافظين الذين يتلقون تدريبا بالأكاديمية، وقال خلال لقائه بنواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب إن مصر كانت تعاني من مشكلة في اختيار القيادات لتولي منصب في الدولة، لافتا الى أنه كان يتم اختيار عدد من القيادات الناجحة في تخصص معين ولا يؤدي دوره في العمل العام ، موضحا أنه ليس شرطا لو نجح في تخصصه أن ينجح في باقي التخصصات أو في المنصب العام.


محافظ البنك المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة كان بفضل ابناء القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم في سيناء وكافة أنحاء مصر، وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن هذا الاستقرار كان له أثره الإيجابي عن الاقتصاد المصري، وعودة السياحة مرة أخرى، حيث بلغ عائدها 12.6 مليار وهذا أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: مصر عانت من مشكلة في اختيار القيادات

رئيس الوزراء: توجيه عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ الفنان علاء زينهم بعد التحقيق معه فى نقابة الممثلين

حقيقة انتقال حازم إمام لاعب الزمالك للنادي الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فيديو

مترجم كارتيرون في مؤتمر الزمالك ودجلة لـ الصحفيين: "ما تيجوا تدربوا معانا".. فيديو

AdvertisementS

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور