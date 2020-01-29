أهم الأخبار | مصر تدعو لدراسة خطة السلام الأمريكية.. المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها.. ومدبولي يوجه مليارات لدفع عجلة التنمية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:





مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.





أبو مازن يعلن رفض أي خطة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل





أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض اي خطة تنطلق من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم التنسيق مع إسرائيل على تشكيل لجنة مشتركة لتحويل الخريطة الافتراضية لتكون خارطة دائمة ليكون هناك تحقيق فوري ومباشر على الاعتراف.





رئيس الوزراء: توجيه عشرات المليارات لدفع عجلة التنمية بالمحافظات

ووجه رئيس الوزراء حديثه للنواب الجدد قائلا، أن اختيارهم تم على أسس تميز كثيرة، منها أكاديمي وعلمي والعمل العام بتخصصات محددة، ولكن ليس كل شخص لديه إلمام كامل بكل التخصصات ولهذا تقرر أن يتلقوا هذا التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.





رئيس الوزراء: مصر عانت من مشكلة في اختيار القيادات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لحضوره إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، للقاء نواب المحافظين الذين يتلقون تدريبا بالأكاديمية، وقال خلال لقائه بنواب المحافظين الجدد في الأكاديمية الوطنية للتدريب إن مصر كانت تعاني من مشكلة في اختيار القيادات لتولي منصب في الدولة، لافتا الى أنه كان يتم اختيار عدد من القيادات الناجحة في تخصص معين ولا يؤدي دوره في العمل العام ، موضحا أنه ليس شرطا لو نجح في تخصصه أن ينجح في باقي التخصصات أو في المنصب العام.





محافظ البنك المركزي: السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة كان بفضل ابناء القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم في سيناء وكافة أنحاء مصر، وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن هذا الاستقرار كان له أثره الإيجابي عن الاقتصاد المصري، وعودة السياحة مرة أخرى، حيث بلغ عائدها 12.6 مليار وهذا أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر.