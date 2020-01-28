البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من نقابة المهندسين بالمقر البابوي.. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر وبرفقته عدد من أعضاء مجلس النقابة.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بنقيب المهندسين والوفد المرافق له، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما يخدم كافة قطاعات المجتمع المصري.





وقدم نقيب المهندسين والوفد المرافق له التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي ختام اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة سادت جميع الحضور.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن الزيارة تأتى بهدف التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لألمانيا بمصر والذي أعرب عن سعادته بالعمل بها.