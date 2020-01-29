منى تناشد المسئولين بتوفير علاج مائى ومشروع يساعدها على المعيشة

ناشدت المواطنة منى حسن يونس، المقيمة 27 شارع المحطة لعبه بشتيل إمبابة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بتوفير علاج مائى حيث تعانى من الإصابة بمرض الروماتويد منذ 30 عاما ولا تستطيع تحمل تكاليف العلاج لارتفاع التكاليف كما تحتاج إلى توفير كشك يكون مصدرا للرزق ويساعدها على المعاش، علما بأن والدها متوفى وتعيش هي ووالدتها البالغة من العمر 60 عاما، ومعاش والدها لا يكفى مصاريف الحياة اليومية أو تكاليف العلاج لها أو والدتها.





وتقول فى رسالتها: عندي روماتويد، بقالي 30 سنة مش بشوف الشارع، نفسى أعمل علاج طبيعي مائي، ونفسى فى كشك يساعدنا فى المعاش أنا عايشة أنا وأمي بس على معاش بابا الله يرحمه، وأمي عمرها 60 سنة وأنا 44 والمعاش لا يكفى المصاريف.





للتواصل مع الشاكية : 01129233883‪‪‎‪‪‎ ‪‎‪‎ ‪‎‪‪‎‪





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