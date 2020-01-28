محافظ البحر الأحمر: إنشاء وحدة متخصصة لـ السفاري بهدف تأمين وتنظيم الرحلات

استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم ، مقترح إنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن قطاع السفاري بالمحافظة، وإصدار التصاريح الخاصة برحلات السفاري البري.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام ، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





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و من جانبه أكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر، مشيرا إلي أهمية تلك الرحلات لدي السياح الوافدين للمحافظة .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي مناقشة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة حتي يتم الوصول إلى الصورة النهائية لتلك الوحدة .