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محافظات

محافظ البحر الأحمر: إنشاء وحدة متخصصة لـ السفاري بهدف تأمين وتنظيم الرحلات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:56 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
استعرض اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم ، مقترح إنشاء وحدة متخصصة مسئولة عن قطاع السفاري بالمحافظة، وإصدار التصاريح الخاصة برحلات السفاري البري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام ، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. 

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و من جانبه أكد المحافظ أن الهدف من إقامة هذه الوحدة هو تأمين وتنظيم رحلات السفاري بصحراء البحر الأحمر، مشيرا إلي أهمية تلك الرحلات لدي السياح الوافدين للمحافظة .
 
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي مناقشة المقترح بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة حتي يتم الوصول إلى الصورة النهائية لتلك الوحدة .
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