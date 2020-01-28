طارق عامر: جار العمل على إنشاء مقر للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه جار إنشاء مقر للبنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن البنوك المركزية في العالم بأكمله تكون واجهة للدولة وتظهر مكانة الدولة.

وتابع :" نقوم بإنشاء مقر للبنك المركزي في العاصمة الإدارية و28 بنك ينتقلون إلى العاصمة الإدارية والعمل على المقر في العاصمة الإدارية يسير على قدم وساق".





وقال:" من المعروف أنه بعد تحرير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية".





وتابع طارق عامر:" بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، واعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة أسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك".





وأكمل:" زيادة أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الواردات من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار وبدأ تدريجيا يحدث التصحيح وحدث بشكل كبير في 2019 "



