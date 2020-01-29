سكان شارع سلامة ببشتيل يناشدون المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحى

ناشد المواطن أحمد شعبان ، المقيم فى شارع سلامة عبد المحسن ببشتيل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل خدمة الصرف الصحى بالمنطقة نظرا لتقديم سكان المنطقة بأوراقهم لشركة المياه ودفعوا جميع الرسوم المطلوبة ولم يتم عمل شىء.





وأشار القارئ إلى أن تراكم مياه الصرف الصحى واستخدام الطرنشات يسبب الكثير من الأمراض وتضر أساس المنازل التى يمكن أن تسبب كارثة.

مناشدا المسئولين ضرورة سرعة تنفيذ مشروع خدمة الصرف الصحى رأفة بسكان المنطقة، للتواصل مع الشاكى : 01063514475

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360