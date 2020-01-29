AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع سلامة ببشتيل يناشدون المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

ناشد المواطن أحمد شعبان ، المقيم فى شارع سلامة عبد المحسن ببشتيل محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل خدمة الصرف الصحى بالمنطقة نظرا لتقديم سكان المنطقة بأوراقهم لشركة المياه ودفعوا جميع الرسوم المطلوبة ولم يتم عمل شىء.


وأشار القارئ إلى أن تراكم مياه الصرف الصحى واستخدام الطرنشات يسبب الكثير من الأمراض وتضر أساس المنازل التى يمكن أن تسبب كارثة.

 

مناشدا المسئولين ضرورة سرعة تنفيذ مشروع خدمة الصرف الصحى رأفة بسكان المنطقة، للتواصل مع الشاكى : 01063514475

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممدوح يناشد المسئولين مساعدته في الحصول على كشك.. صور

انتشار الباعة الجائلين يثير غضب سكان المنيل

كرم يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي لمساعدته على التنقل.. صور

أهالي منشأة القناطر بالجيزة يشكون من طفح مياه الصرف

سكان شارع السيد أحمد بالمرج يشكون انتشار مياه الصرف الصحى..صور

أهالي السيوف بالإسكندرية: نعاني من انتشار الباعة الجائلين

ترشيحاتنا

تصرف غريب من أحد المطاعم الصينية يثير دهشة المارة.. شاهد

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

أوبر تضم خدمة التاكسي الأبيض إليها.. تفاصيل الأسعار

حافلة مدرسية على متنها 25 طفلا تصطدم بصالون حلاقة.. شاهد ما حدث

رسميا.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا ينهيان إجراءات صفقة علي الملواني

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية