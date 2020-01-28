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يمكننا الحصول على التمويلات بالتليفون.. طارق عامر: كنت أقف في طابور عشان أخد فرختين من الجمعية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:43 م
طارق عامر
طارق عامر
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عبد الخالق صلاح
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مشروعات البنية التحتية ساهمت في دعم قطاع الصناعة، موضحا أن المصانع في الماضي كانت معطلة بسبب الغاز والكهرباء. 

وأضاف عامر  خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»،: «ايوة الكهرباء ارتفع سعرها لأنه تم توفيرها من العدم، ومكانش في اختيار الا اننا نوفر كل السلع بس تغلى شوية». 

وتابع عامر: «مفيش عندنا مشاكل في سلع معينة، وانا عندي 63 سنة وكنا بنقف في الطابور عشان ناخد فرخين من الجمعية ».

واستطرد: «تم توفير السلع وفتحنا ملفات الصناعة بعد مشروعات الطرق والكهرباء والغاز، ولو المشروعات ما كانت التنمية ».

وأكد عامر، أنه في الوقت الحالي لا نحتاج تمويل، ولو احتجت تمويل بروح السوق الدولية في يوم، منوها أننا نستطيع أن نقدم طرح عبر الأسواق الدولية ونحصل على ما نريد من تمويلات بالتليفون. 

واستطرد عامر: «  مصر لا تحتاج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ولكن نستطيع به من ناحية الخبرة في الإصلاحات الهيكلية لتزود  كفاءة مؤسسات الدولة من اجل مناخ الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية». 
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