متحدث مجلس الوزراء: سيتم نقل وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية بالكامل مرة واحدة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم على مراحل، وهناك وزارات ستنتقل مرة واحدة، موضحًا أن وزارة الهجرة ستنتقل مرة واحدة، وكذلك وزارة الخارجية من الوزارات التى سينتقل أبنائها ككتلة واحدة إلى مبناهم الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأشار المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" الفضائية، إلى أنه بعد إتمام النقل الكامل للوزارات سيؤول ملكيته للصندوق السيادى لاستغلاله الاستغلال الأمثل.





وأوضح أن ما شهدناه بعد مجئ الرئيس السيسى فى الساحل الشمالى هو أول تطوير حقيقى بمفهوم علمى للساحل الشمالى، لافتًا إلى أن الطلب فى العلمين أكثر من العرض المتاح.





وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء ، أن فيما يتعلق بغرب العلمين، فإن الحكومة تستهدف تطويره عند طريق إقامة مشروعات فندقية وسياحية.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن المنطقة الواقعة بعد القرى السياحية الملاصقة لمنطقة العلمين غير مستغلة حتى الآن، وتم الاتفاق بين وزير السياحة والآثار ووزير الإسكان للتنسيق للاتفاق على قطع الأراضى التى يتم طرحها وآلية التسعير والسداد.