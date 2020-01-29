أوبر تضم خدمة التاكسي الأبيض إليها.. تفاصيل الأسعار

أعلنت شركة أوبر في مصر بدء توفير خدمات أوبر تاكسي التي تضم خدمة

التاكسي الابيض الي خدماتها في مصر لزيادة فرص العمل المتاحة لسائقي

التاكسي في مصر وزيادة الخيارات التي تتوفر للركاب ومنها خيارات أكثر

اقتصادية. ومن المنتظر أن يبدأ سعر خدمة التاكسي الأبيض من 7.25 جنيه لفتحة

الباب مع 2.5 جنيه لكل كم تزيد بعد أول 30 كم الي 3 جنيه لكل كم.

يبلغ سعر دقيقة الانتظار 35 قرش مع أقل حد للأجرة بواقع 12 جنيه ،

فيما سيتم تقديم عمولة بواقع 17% على كل رحلة وتكلفتها لأوبر بجانب 2% قيمة

مضافة ليكون إجمالي نسبة أوبر من خدمة التاكسي الابيض 19%. وتنضم الخدمة

الجديدة الي خدمات اوبر سيليكت الخاصة وأوبر X حيث يعمل في هذه الخدمات 150

ألف سائق ، بينما يوجد في المقابل قرابة 376 ألف سيارة تاكسي في مصر.