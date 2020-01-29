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الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:41 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالًا بسفير مصر فى بكين واطمأن منه على أحوال الجالية المصرية هناك، مضيفًا أن السفير محمد البدرى سفر مصر فى بكين أكد أنه حتى الآن لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا بين المصريين، وأن السفارة فى بكين والقنصلية العامة فى شنغهاى على تواصل تام بالجالية هناك للاطمئنان على مدار الساعة على أحوالهم. 
 
وأوضح متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة  "ON E" الفضائية، أن هناك 350 مصريا فى منطقة ووهان بؤرة المرض، مشيرًا إلى أن الإجلاء غير مسموح به داخليًا أو خارجيًا وهو قرار سيادى صينى لا يستطيع أحد أن يتدخل فيه. 

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه فى حالات الطوارئ مثل هذه الدول تطبق مبدأ سيادتها، موضحًا أنه يمنع كل من هو فى ووهان أيًا كانت جنسيته من مغادرة منطقة ووهان. 

وعن الاستعداد فى مصر، ذكر أنه على مدار الساعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتلقى تقارير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الوضع الطبى فى جميع مستشفيات مصر.

وأكد المستشار نادر سعد، أن نقطة البداية هى الوقاية من القادمين من المناطق الموبوءة، حيث أصبح هناك 11 دولة ظهر بها بقع مرضية.
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