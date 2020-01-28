حكم تاريخي.. القضاء الكويتي: السجن 7 سنوات لـ وزير ومسؤولين آخرين.. ورد 243 مليون دولار

أصدر القضاء الكويتي حكما تاريخيا، حيث قضت محكمة الوزراء بسجن وزير الصحة السابق علي العبيدي ووكيلي الصحة السابقين، خالد السهلاوي ومحمود عبد الهادي، ورئيس المخاطر الدولية الاستراتيجية بشركة اتنا الأمريكية ميشيل ديلامير، لمدة 7 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ.





وبحسب "القبس" الكويتية، قضت المحكمة بعزل الوزير السابق والوكيلين السابقين من وظائفهم، وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.





وألزمت المحكمة المتهمين رد مبلغ 81 مليون دولار، وتغريمهم ضعف المبلغ، وبذلك يبلغ إجمالي الغرامة والمبالغ التي يجب ردها نحو 243 مليون دولار، في قضية الاستيلاء على المال العام من إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح من خارج البلاد من خلال شركة اتنا الأمريكية، بأن أضافوا نسبة %2.5 على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم في 4 يناير2015 من دون علم الجهات الرقابية بالدولة.





وأوضحت الصحيفة أن المتهمين الأول والثاني والثالث: وهم موظفون عموميون، الأول وزير الصحة والثاني وكيل وزارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.2 مليون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي، وأن كل ذلك ناشئ عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتهم.





وقالت المحكمة إن المتهمين الثلاثة قاموا بالتعاقد مع شركة اتنا الأمريكية، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ومن دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ومن غير طرحه بمناقصة عامة ومن دون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح شركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تمت بناء عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه.





وكشف الحكم في حيثياته أن المتهم الرابع وهو رئيس المخاطر الدولية الإستراتيجية بشركة اتنا الأمريكية ميشيل ديلامير اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الاتهام ليحصل على عملية ربح بقيمة 7.4 مليون دولار.