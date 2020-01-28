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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة بني سويف للصيانة..غدا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:44 م
كهرباء
كهرباء
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محمد عبد الحليم

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه سيتم فصل التيار عن مناطق" شافعي، مديرية التربية والتعليم، المدرسة الفنية، المدرسة الميكانيكية"، وذلك غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي شافعي بالمرماح الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.


وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره  للمواطنين عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لتحسين ورفع كفاءة الخدمة، مطالبًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الفصل المؤقت للخدمة بسبب أعمال الصيانة .


كان قطاع الكهرباء ببني سويف قد أعلن وقت سابق  عن فصل التيار عن "منطقة مستشفى الرمد، أرض المحلج ، محطة الأوتوبيس، الضرائب العقارية، البنك الأهلي ، التأمين الصحي، المصرية".

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