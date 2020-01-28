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برلمان

برلماني يشيد بتطوير المؤسسات الصحفية القومية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:30 م
الصحف القومية
الصحف القومية
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أحمد أيمن

أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، على أهمية الخطة التى اقترحتها حكومة د. مصطفى مدبولي لتطوير المؤسسات الصحفية القومية وانتشالها من أزماتها. واصفا إياها بالخطة الشجاعة التي تستهدف إصلاح هذه المؤسسات وتسوية مديوناتها والانطلاق بها للأمام بعد عقود من التعثر.

قائلا إن دور المؤسسات القومية هو بعث التنوير واذكاء الروح الوطنية لدى الشباب وتعريفهم بالتحديات الهائلة التي تواجه الوطن.

منوها في بيان له اليوم، بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء ومع رؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء التحرير، وفي مقدمته عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق فى ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التى تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الاصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

مشددا انه طال الانتظار مع المؤسسات الصحفية الخاسرة والفاشلة، ولابد من وضع حد لها والعمل على تطويرها بأقصى سرعة. فالوطن في حاجة لجهد اعلامي وتنويري كبير من جانبها ولا يصح ان تقف محلك سر.
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