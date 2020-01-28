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أخبار البلد

مدبولي يشهد اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:30 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقام بجولة رافقته خلالها الدكتورة رشا راغب،  المدير التنفيذي للأكاديمية، لتفقد المقر، والتعرف على تجهيزاته، والبرامج التدريبية التي يتم تقديمها لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة.

والتقى رئيس الوزراء بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي عرضت على نحو تفصيلي الأدوار التي تقوم بها الأكاديمية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، والرؤية الطموحة للمستقبل، كما تطرقت لاستخدامات مباني مقر الأكاديمية في الوقت الراهن، وتجهيزاته الحالية، فضلا عن الاحتياجات لمواكبة تصاعد الدور الهام الذي تضطلع به الأكاديمية في التدريب والتأهيل وفق أحدث النظم العالمية.

كما شهد رئيس الوزراء خلال الزيارة، جانبًا من عمليات اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث أشارت الدكتورة رشا راغب إلى أن الاختبار التحريري الذي يجرى اليوم، خاص بالصحافة والثقافة العامة، وسيتبعه مقابلات شخصية. 

من جانبه تمنى لهم رئيس الوزراء التوفيق واجتياز الاختبار بنجاح، مؤكدا أهمية ان تحرص تلك الاختبارات على القياس السليم لإمكانات طالبي الالتحاق بالبرنامج التدريبي، بما يسهم في التوصل إلى عناصر مؤهلة وكفء لتولي مهام القيادة مستقبلًا.
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