حبس شاب لاتهامه بقتل آخر بالجمالية

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أخر بطلق نارى بسبب خلافات فيما بينهما بمنطقة الجمالية.

وانتقل فريق النيابة لمسرح الجريمة لمعاينته والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لبيان اسبابها والتوصل للحقيقة، وامرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة استعدادا لتفريغها.

وكانت قد ألقت مباحث قسم شرطة الجمالية برئاسة المقدم محمد علوي القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري، بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة "محمد.م"، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طلقات، وبعمل التحريات تبين قيام أحد الأشخاص يدعى "م.س" بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.