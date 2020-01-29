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توك شو

مكانوش مقتنعين بيا كلعيب كورة.. فاروق جعفر يكشف عن ذكرياته مع عائلته.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:06 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمود محسن
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أن والده كان من النوبة، ووالدته كانت من محافظة المنيا بمركز بني مزار، ولديه عدد كبير من الأخوة، ومعظمهم قد فارقوا الحياة، فقد كان عددهم 11 أخا واختا، يعيشون بمنزل صغير، ويتناولون الطعام على "الطبلية".

وأضاف فاروق جعفر خلال وجوده ضيفا ببرنامج "ابن مصر" عبر فضائية "المحور": "فوجئت عندما كنت في المرحلة الإبتدائية، ظهور علامات الدهشة على والدتي، وقالت لوالدي: "صورة ابنك على المجلة"؛ فاندهش هو ايضا من ذلك.

وتابع نجم الزمالك الأسبق حديثه: "لقد قلت لوالدتي إن سبب ظهوري بالمجلة هو أننى ألعب كرة القدم، فكان ردها: "الكورة مابتخليش حد يكمل دراسته.. وبتفسد حياة الناس".

واستطرد فاروق جعفر: "في بداية لعبي لكرة القدم، كنت أحصل على راتب من اللعبة، فكنت أذهب لوالدتي وأعطيه لها؛ كمساعدة مني، فكانت ترفض"، مضيفا: كانت بتعتبر إن فلوس الكورة حرام". 

وقال نجم الزمالك الأسبق "أمي مكانتش مقتنعة بيا كلعيب كورة، أو انني سأكون ناجحا بهذا المجال، إلا في مرة، عندما مرض والدي، وتوجهنا للمستشفى، والطاقم الطبي تعرف عليّ".
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