مكانوش مقتنعين بيا كلعيب كورة.. فاروق جعفر يكشف عن ذكرياته مع عائلته.. فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أن والده كان من النوبة ، ووالدته كانت من محافظة المنيا بمركز بني مزار ، ولديه عدد كبير من الأخوة ، ومعظمهم قد فارقوا الحياة، فقد كان عددهم 11 أخا واختا، يعيشون بمنزل صغير، ويتناولون الطعام على "الطبلية".





وأضاف فاروق جعفر خلال وجوده ضيفا ببرنامج "ابن مصر" عبر فضائية "المحور": "فوجئت عندما كنت في المرحلة الإبتدائية ، ظهور علامات الدهشة على والدتي، وقالت لوالدي: "صورة ابنك على المجلة"؛ فاندهش هو ايضا من ذلك.





وتابع نجم الزمالك الأسبق حديثه: "لقد قلت لوالدتي إن سبب ظهوري بالمجلة هو أننى ألعب كرة القدم، فكان ردها: "الكورة مابتخليش حد يكمل دراسته.. وبتفسد حياة الناس".





واستطرد فاروق جعفر: "في بداية لعبي لكرة القدم، كنت أحصل على راتب من اللعبة، فكنت أذهب لوالدتي وأعطيه لها؛ كمساعدة مني، فكانت ترفض"، مضيفا: كانت بتعتبر إن فلوس الكورة حرام".



