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توك شو

أحد أفراد الجالية المصرية في الصين: السفارة المصرية دائمة الاتصال بنا للاطمئنان علينا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:39 ص
الصين
الصين
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إبراهيم القادري
قال الدكتورة سوزان عطية، عضو بعثة الدكتوراه بجامعة هاوزنونج ووهان، إن الوضع في الصين ليس مُستقراً، كما أن جميع الأشخاص المصريين يقظين ليل مع نهار وينتظرون صدور أى قرار من السفارة المصرية بشأن ترحيل الجالية المصرية من مدينة "ووهان".

وأضافت "عطية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر": إنني أقيم في ووهان منذ 4 سنوات من سنة 2016 كما أن ووهان أعلنت حالة الطوارئ منذ يوم 22 /1 كما أنها قامت بغلق جميع المواصلات.

وأوضحت أن "ووهان" لا يوجد بها أى إمكانية مُغادرة المدينة والشوارع خالية من البشر كما أن الصينيين أخذوا الإجازة الموسمية وبعد إعلان الإجازة بيومين وجدنا دخول حالات إلى المستشفيات.

وتابعت: أن الصين يوجد بها سوق للحيوانات لأنهم يعتمدون عليها في طعامهم، كما أنه لا توجد أي حالات إصابة لأى فرد من أفراد الجالية المصرية.

واستكملت سوزان عطية، أن السفارة المصرية دائمة الاتصال بنا علي برنامج الوي شات وتتابع أخبارنا ليل مع نهار كما أن هناك مناوشات بين جميع السفارات في الصين بترحيل جميع الجاليات .
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