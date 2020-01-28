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محافظات

إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:54 م
احباط محاولة تهريب
احباط محاولة تهريب ١١طن سكر تموينى
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جمالات الدمنهوري
وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وتمكنت من إحباط محاولة تهريب ١١طنا و١٦٠ كجم سكر تموينى مدعم أثناء تهريبها على سيارة نقل أمام أحد مراكز التعبئة بمدينة دمنهور .

وذلك للاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.. وتم التحفظ على الكميات بمقر شركة الجملة لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.

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وكانت الإدارة التموينية ببندر دمنهور شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد عابدين مدير إدارة تموين دمنهور عن ضبط  سيارة نقل محملة بكميات من السكر التموينى المدعمة تقدر بحوالي ١١ طنا و١٦٠ كجم أثناء تهريبها من مركز تعبئة سكر تمويني .. وتمكنت أيضا الحملة من ضبط مركز تعبئة سكر تمويني مدعم آخر متصرفا ومستوليا علي  8  أطنان سكر تمويني مدعم من الحصه المسلمه للمركز لتعبئتها وتوزيعها علي التجار التموينيين. 

وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها بمقر شركة الجملة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
إحباط محاولة تهريب 11 طن سكر تمويني مدعم في البحيرة .. صور
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