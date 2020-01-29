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الأب عبر بابنته من تحت القطار.. مشرف قطارات محطة الإسماعيلية: الناس هاجمتني بسبب قولي الحقيقة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:06 ص
اب ينقذ ابنته من
اب ينقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار
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هاني حسين
قال ياسر عبد الحميد مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية،  تعليقًا على إنقاذ اب لابنته من الدهس تحت عجلات القطار: "شوفت الراجل بيعدي هو وابنته من تحت القطار وهذا أمر خاطئ".

وأضاف ياسر عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "الراجل مر من تحت القطار هو وابنته  والناس على السوشيال ميديا هاجموني  وقالوا لي انت كذاب".

وتابع ياسر عبد الحميد: "أنا لم أصرح بأي شيء خاطئ وقلت الحقيقة فقط، وفي ناس قالت عليا مأجور عشان أشوه صورة الاب وابنته".

وفي اتصال هاتفي سابق، كشف ياسر عبد الحميد مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، تفاصيل إنقاذ أب لابنته من أسفل عجلات القطار.

وقال ياسر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، أن الإبنة لم تسقط من الرصيف ولكن الأب وأبنته قررا  العبور  من أسفل القطار أثناء توقفه وعند مرور الابنة تحرك القطار واضطر الوالد إلى النزول إلى القضبان لحماية ابنته".

وأضاف ياسر عبد الحميد: "هذا الأب مهمل وجازف بحياة ابنته ولا يصح ان يعبر هو وابنته من اسفل القطار المتواجد على رصيف المحطة، مع العلم بوجود نفق لعبور المواطنين".

وتابع ياسر عبد الحميد: "على وسائل الإعلام العمل على توعية  المواطنين للحفاظ على الأمن والسلامة في محطات القطارات".
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