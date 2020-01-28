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رياضة

مدرب وادي دجلة: تسيدنا اللقاء أغلب الوقت وكنا نستحق الفوز أمام الزمالك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:38 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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محمد رشاد
أكد محمد عبد الواحد المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن فريقه سيطر علي مجريات المباراة أمام الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء علي استاد القاهرة.

الزمالك تعادل مع دجلة، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي لعب اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للبطولة المحلية.

وقال عبد الواحد خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنا متسيدين المباراة من بدايتها حتى آخرها، وأتيحت لنا فرص كثيرة، لكننا نعاني من مشكلة إنهاء الهجمة في مباريات كثيرة ونعمل عليها في التدريبات".

وتابع: "واجهنا فريقا كبيرا ومحترما ولاعبوه على أعلى مستوى، أدينا أداء جيدا رغم أن الفارس الأبيض كان متقدما علينا، ومستمرون في أسلوبنا وطريقة لعبنا ولا يوجد استعجال".

وأضاف: "الزمالك ساعدنا من بداية المباراة لأنه لم يضغط بشكل عال في الأمام، وترك ثلث الملعب الأول وبدأ يضغط من الوسط".

وأكمل: "الحصول على نقطة من الزمالك شىء جيد وإيجابي، خصوصا أننا نحتل مركزا لا يليق بدجلة والإمكانات الفنية المتواجدة به".

وأتم: "معظم اللاعبين المتواجدين في الأكاديمية مهاريون من نوعية جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، ويحتاجون إلى لعب الكرة على الأرض مثل برشلونة وليس الكرات الطويلة".
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