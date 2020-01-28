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رياضة

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، واتخذ المجلس عقب الاجتماع القرارات التالية:

– استعرض المجلس التقرير المقدم من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمكلف برئاسة اللجنة، التي سافرت إلى الأقصر، لتفقد ومعاينة فرع النادي الجديد هناك، وكلف محمود الخطيب الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شركة «إستادات» لتلافي كل الملاحظات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح الفرع رسميًّا.

– قرر المجلس الموافقة على استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال للأندية الأبطال، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 أبريل المقبل.

– قرر المجلس الموافقة على إعارة عبدالرحمن الحسيني، لاعب فريق الكرة الطائرة تحت 19 سنة بالنادي، إلى نادي أساريا الليبي، للمشاركة في البطولة العربية.

– وقرر المجلس الموافقة على إعارة ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، إلى نادي سبورتنج، أثناء المشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

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