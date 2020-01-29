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حوادث

اليوم.. أولي جلسات محاكمة متهمين بـ خلية المعصرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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عمرو خليفة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.


ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.


كما شملت الاتهامات منع المتهمين مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

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