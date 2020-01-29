اليوم.. أولي جلسات محاكمة متهمين بـ خلية المعصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.





ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.



