بوابة وظائف التعليم: إخطارات مواعيد الاختبارات النفسية لن تظهر إلا بعد مراجعة مستندات المتقدمين

أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن اخطارات موعد الاختبار النفسي للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، يظهر تلقائيًا على حساب المتقدم على موقع البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، عند إتمام مراجعة كافة اوراق ومستندات المتقدمين .





وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : في حالة عدم ظهور اخطار موعد الاختبار النفسي يدل ذلك على ان اوراق المتقدم مازالت قيد المراجعة .





وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي برجاء الانتظار .



وأوضحت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم أنه يتم إرسال اخطارات مواعيد الاختبارات النفسية للمتقدمين على مراحل ، ولذا يجب على المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني بإستمرار .



