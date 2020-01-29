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تعليم

بوابة وظائف التعليم: إخطارات مواعيد الاختبارات النفسية لن تظهر إلا بعد مراجعة مستندات المتقدمين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:00 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن اخطارات موعد الاختبار النفسي للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، يظهر تلقائيًا على حساب المتقدم على موقع البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، عند إتمام مراجعة كافة اوراق ومستندات المتقدمين .

وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : في حالة عدم ظهور اخطار موعد الاختبار النفسي يدل ذلك على ان اوراق المتقدم مازالت قيد المراجعة .

وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي برجاء الانتظار .

وأوضحت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم أنه يتم إرسال اخطارات مواعيد الاختبارات النفسية للمتقدمين على مراحل ، ولذا يجب على المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني بإستمرار .

جدير بالذكر أنه كانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم قد أعلنت أنه تم البدء فى مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية ، مشيرةً إلى أنه قد بدأت اختباراتهم النفسية يوم الخميس الموافق 22 يناير 2020 تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.
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