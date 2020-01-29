فاروق جعفر: البلد دي خيرها علينا وهي اللي عملتنا.. فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق أننا كمصريين نحب هذا البلد بشكل كبير مؤكدا أنه يجب علبنا ان نقدم الكثير لهذه الدولة لكي تكون من أفضل البلاد حول العالم.





وأضاف فاروق جعفر خلال وجوده ضيفا ببرنامج ابن مصر عبر فضائية المحور أن مصر هي قلب الأمة العربية النابض مشيرا أن مصر كيان كبير للجميع فأنا وعائلتي لدينا انتماء قوي لمصر ونحبها بشكل كبير .





وتابع نجم نادي الزمالك الأسبق أنا أتباهى وأكون سعيدا عندما اقول "انا مصري" مؤكدا أنه طوال حياته يستطيع أن يكون متواجدا في دولة غير مصر حتى عندما أسافر سواء في رحلة احترافية أو مع المنتخبات الوطنية المختلفة.





وأشار فاروق جعفر أني أشعر أن "البلد خيرها علينا وهي اللي عملتنا" وعندما أقابل الناس في الشارع على مستوى انتماءاتهم وفصائلها فأكون سعيدا بمقابلة الناس بشكل محترم وبغير تصنع.





وقال نجم نادي الزمالك الأسبق أنه يشرفني أن اكون مثل باقي المواطنين ومهما تم الوصول من مناصب يجب أن لا تنسى أصل الذي نشأت عليه.