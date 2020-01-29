بــ 13.6 مليون مسافر.. مطار الشارقة يحقق أعلى نموًا في 2019.. والمدفع: نستهدف 20 مليوناً بحلول 2025.. والإمارة وجهة جاذبة للسياح

وصل حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 15.29 ألف طن

هيئة مطار الشارقة قامت باستحداث وتطوير العديد من الخدمات التي أسهمت في تعزيز تجربة السفر عبر المطار

عدد المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية في 2019 أكثر 3 ملايين مسافر





حقق مطار الشارقة الدولي نموا عام 2019 في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 13.6 مليون مسافر وهو الرقم الأعلى في تاريخ المطار بزيادة قدرها 13% مقارنة مع العام 2018 الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 12 مليون مسافر، ليكون بذلك من أكثر مطارات المنطقة نموا في أعداد المسافرين.





أعلنت ذلك هيئة مطار الشارقة الدولي خلال الاجتماع الذي عقدته، برئاسة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وبحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وكشف خلاله أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.





واستعرض علي سالم المدفع خلال الاجتماع، - الذي تم اختيار متحف المحطة مكانًا لعقده تقديرا لمكانته وأهميته في تاريخ الطيران بالمنطقة حيث شهد هبوط أول طائرة بمطار إماراتي في أكتوبر 1932 -.. أهم الإنجازات والأرقام التي حققها المطار في 2019 والتي أسهمت في تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية ومنها النمو في أعداد المسافرين وفي حركة الطائرات "المنتظمة وغير المنتظمة" التي سجلت نموا بنسبة 6.45% حيث ارتفعت إلى 86.5 ألف حركة إقلاع وهبوط مقارنة مع 81.26 ألف حركة في 2018، الأمر الذي جاء بدعم من استقطاب شركات جديدة وتوسع الشركات الموجودة وهو ما انعكس على تعزيز أهمية مطار الشارقة وجاذبيته من ناحية إتاحة المزيد من الخيارات أمام المسافرين وربطهم بأكثر من 105 وجهات حول العالم.





وتناول رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أداء قطاع الشحن الجوي الذي حقق أرقاما جيدة وصلت في 2019 إلى أكثر من 148.7 ألف طن، فيما وصل حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 15.29 ألف طن بنمو 12.12% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.





وتحدث المدفع عن اهتمام هيئة مطار الشارقة الدولي بالعنصر البشري الذي وضعته في مقدمة أولوياتها، إيمانا منها بأن سعادة المسافرين والمتعاملين والموظفين وراحتهم تنعكس على تنافسية المطار، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت باستحداث وتطوير العديد من الخدمات التي أسهمت في تعزيز تجربة السفر عبر المطار.





كما تحدث مدراء الإدارات خلال الاجتماع عن أبرز المشاريع والإنجازات المتحققة في العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة ريادة المطار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقدموا عرضًا لأحدث الخدمات والتطبيقات الذكية التي تلبي احتياجات المتعاملين والمسافرين عبر المطار، حيث تم خلال العام الماضي إطلاق تطبيق مطار الشارقة المحدث الذي يعتبر خطوة رائدة في مجال التحوّل الرقمي بمطارات الشرق الأوسط، ويوفر تجربة سفر ممتعة ومتميّزة من خلال تلبية متطلبات المسافرين والمتعاملين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها.





وتناول مسؤولو الإدارات دور البوابات الذكية في جعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 20 ثانية، الأمر الذي لعب دورًا في دعم استراتيجية المطار التي تركز على جعل تجربة السفر أكثر سهولة للجميع من خلال تقديم أفضل الخدمات المعتمدة عالميًا، حيث بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية في 2019 أكثر 3 ملايين مسافر.





وقال المدفع " نجحنا خلال العام 2019 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ارتكزت على رؤية وتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومتابعة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التي شملت كافة المجالات بما فيها الخدمات التي استهدفت سعادة المتعاملين والمسافرين.. ونحن سعداء بالأرقام التي حققناها في العام 2019 ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة أبرزها إنجاز الخطط التوسعية للمطار، الأمر الذي سيساعدنا على رفع طاقتنا الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025".





وأضاف " استطاع مطار الشارقة أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين، وذلك بسبب سرعة وكفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، واستقطاب شركات طيران جديدة، مع محافظته على جاذبيته لشركات الطيران وكذلك للمسافرين، بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للعديد من السياح، ومركزًا مهمًا للتجارة والأعمال".





وتوجه بالشكر إلى مستخدمي المطار من مسافرين، وشركات طيران، ووكلاء السفر والسياحة، ومشغّلي الرحلات الخاصة والشركات الخاصة الداعمة لعمليات المطار على ثقتهم في مطار الشارقة واستخدامهم لخدماته وتسهيلاته.





من جانبه أكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، أن النمو في أعداد المسافرين جاء بفضل المكانة المتميزة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي مهم في المنطقة، والخدمات المميزة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية، والتوسع الكبير في وجهاتها.





وأضاف سعادته " سيتم إضافة المزيد من الخدمات والمميزات للمتعاملين مع المطار لمواصلة مسيرة الريادة، وتعزيز ولاء المسافرين والحرص على رضاهم، مع الاستمرار في الارتقاء بالعمل وتوفير أفضل تجربة للمسافرين والمتعاملين".





وشهد مطار الشارقة خلال العام 2019 تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة وتحقيق العديد من الجوائز والتفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية والدولية، وهو ما رسخ مكانته محليًا وإقليميًا وعالميًا.





وفي نهاية الإجتماع قام سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة برفقة سعادة منال عطايا المدير العام لإدارة متاحف الشارقة مع فريق عمل الهيئة بأخذ جولة في متحف المحطة وتم إهداؤها لوحة للتصميم النهائي لمطار الشارقة بعد عملية التوسعة الشاملة.