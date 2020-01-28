أخبار البرلمان.. أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب لدعم أبو العينين.. 12 تصريحا لوزيرة البيئة في البرلمان

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 28 يناير:

هتافات دعم وقصيدة تأييد.. شاهد حفاوة استقبال أهالي الجيزة لـ أبو العينين

استقبل أهالي وعائلات الجيزة رجل الصناعة الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بحفاوة ضخمة، خلال لقاء جمعه بهم لدعم وتأييده لانتخابات البرلمان التكميلية.

شاهد .. تكريم ودعم نقابة الفلاحين والقبائل العربية لـ أبو العينين

التقى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، للانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بنقابة الفلاحين، أمس الإثنين، بحضور النقيب محمد العقارى، وجمال أبو عوض نائب النقيب، واتحاد شباب الريف والقبائل العربية، والجمعية العامة لمزارعي المليون ونصف فدان، وعدد من قيادات النقابة العامة للفلاحين.

محمود سلامة: انضمام محمد أبو العينين لـ مستقبل وطن إضافة قوية للحزب

أشاد المهندس محمود سلامة، أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، بقرار حزب مستقبل، باختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، للترشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم

شاهد.. الآلاف من أهالي الجيزة يحتشدون في ملحمة حب ودعم لـ أبو العينين

التقى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، بأهالي وعائلات الجيزة، أمس الإثنين، لدعم ترشحه بانتخابات البرلمان.

عبدالعال: أخشى انتهاء مدة البرلمان و"نطلع إحنا اللي غلطانين مش الحكومة"

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أخشى ينتهي دور الانعقاد الأخير للبرلمان، ونطلع إحنا اللي غلطانين مش الحكومة".

منها 3 لـ مرتضى منصور.. البرلمان يرفض 7 طلبات لرفع الحصانة

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب أنسى ساويرس.

منها زيادة رسوم النظافة.. 12 تصريحا لوزيرة البيئة تحت قبة البرلمان اليوم

شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة حافلة بحضور الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البئية، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة الدكتورة ناهد يوسف، للحديث عن ما أنجزته البيئة في الفترة الماضية وأبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن خطتها خلال الفترة المقبلة.

السجيني عن تعديلات التصرف في أملاك الدولة: الملف في ملعب الحكومة

طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالانتهاء من تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة، قائلًا "يجب أن يصدر متسقًا بين البرلمان والحكومة وألا يكون فيه معارك شخصية أو سياسية".

سيلمان وهدان: السيسي قدم لمصر الكثير في مجال الإصلاح الاقتصادي

طالب سيلمان وهدان وكيل مجلس النواب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باعطاء تسهيلات للمحافظين للتدخل لانهاء المشكلات الخاصه بقانون التصالح وقوانين التنمية الصناعية.

وزيرة البيئة: خطة لتحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك خطة وضعتها وزارة البيئة لتحويل وسائل النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز، وهذا أمر في غاية الأهمية ليس فقط علي مستوي توفير الميزانية الخاصة بتشغيل هذه المنظومة ولكن أيضا مهم في تحسين المناخ البيئية وتقليل التلوث، مشيرة إلى أن مشروع مواصلات مصر ساعد علي تحسين المناخ البيئي وتقليل التلوث نتيجة استخدام أصحاب السيارات لهذه الوسيلة بدلا من سيارتهم.