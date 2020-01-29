AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمس أجزاء حساسة من جسده.. حبس صاحب سوبر ماركت تحرش بطفل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:00 ص
حبس
حبس
Advertisements
عمرو خليفة

أمرت نيابة الزيتون، بحبس صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بطفل والتعدي على والده بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر».

 

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المحلات في محل الواقعة، وسرعة تحريات المباحث.

 

وكانت قسم شرطة الزيتون، قد تلقى بلاغًا من والد الطفل اتهم فيه صاحب سوبر ماركت، بالتحرش بنجله الصغير أثناء شرائه بعض المستلزمات من المحل، بأن لامس أحزاء حساسة من جسده.

 

وأضاف الأب في بلاغه، أنه شاهد نجله يبكي فسأله، فأخبره بما فعله صاحب السوبر ماركت، وأثناء ذهابه لمعاتبته على ما حدث، نشبت بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض «كتر» وقام بالاعتداء على والد الطفل.

 

تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصورة.. كاميرات المراقبة تكشف عن واقعة التحرش بطفلة داخل محل فى حلوان

استمرار حبس سائق متهم بالشروع في قتل آخر بالمطرية

حوادث اليوم فى مصر.. مقتل مواطن سعودي في مصر.. تعذيب طفلة فى كفر الشيخ .. وفاة عروسين بالغاز

طالب إعدادي يتحرش بطفل في بني سويف

حبس سائق توك توك تحرش بطفلة معاقة في الشرقية

تجديد حبس سائق توك توك لتحرشه بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

ترشيحاتنا

نصائح بسيطة للوقاية من فيروس كورونا القاتل

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

بسبب الحصان.. كريم عبد العزيز يتعرض لموقف محرج في ليلة الدخلة

زمان كانوا بيحبوا الفن وليس المظاهر.. المخرج محمد فاضل: عبد المنعم مدبولي مكنش عنده كرفان

AdvertisementS

أردوغان يحتل ميناء طرابلس.. دبابات ومدرعات تركية تصل ليبيا

الإمارات تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا الجديد

كعكة زفاف تتسبب في فضيحة أهل العروسة.. والزوج يتخذ قراراً صادماً

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

عطست وكحيت.. مصري يخدع عملاء في بنك بخطة ذكية.. اعرف الحكاية

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يزف بشرى للاعبي الأهلي.. جماهير أستون فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق

هاني حتحوت يهاجم مترجم نادي الزمالك.. فيديو

أمريكية تتعرض لموقف محرج في المطار بسبب ملابسها

الوزراء يكشف عدد المصريين المتواجدين في ووهان.. وقرار سيادي وراء عدم إجلائهم بسبب كورونا.. فيديو

هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبيجامة وفوقها خمار؟

أخبار الرياضة | كارتيرون يتراجع عن قراراه.. نجم الزمالك يقترب من خلافة ميدو

الإسكندرية للفيلم القصير.. ابنة محمود البزاوى توثق حياة جدها محمود السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور