لمس أجزاء حساسة من جسده.. حبس صاحب سوبر ماركت تحرش بطفل

أمرت نيابة الزيتون، بحبس صاحب سوبر ماركت 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالتحرش بطفل والتعدي على والده بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر».

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المحلات في محل الواقعة، وسرعة تحريات المباحث.

وكانت قسم شرطة الزيتون، قد تلقى بلاغًا من والد الطفل اتهم فيه صاحب سوبر ماركت، بالتحرش بنجله الصغير أثناء شرائه بعض المستلزمات من المحل، بأن لامس أحزاء حساسة من جسده.

وأضاف الأب في بلاغه، أنه شاهد نجله يبكي فسأله، فأخبره بما فعله صاحب السوبر ماركت، وأثناء ذهابه لمعاتبته على ما حدث، نشبت بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض «كتر» وقام بالاعتداء على والد الطفل.

تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.