فبعد 6 سنوات من النزاع في المحاكم لإثبات أن الملك ألبرت الثاني ، ملك بلجيكا السابق، هو الوالد البيولوجي للفنانة البلجيكية دلفين بويل تم إثبات ذلك .

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