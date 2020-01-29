فبعد 6 سنوات من النزاع في المحاكم لإثبات أن الملك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا السابق، هو الوالد البيولوجي للفنانة البلجيكية دلفين بويل تم إثبات ذلك .
وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد بالقصة .
اعترف الملك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا السابق، بأنه أنجب ابنة بعد علاقة خارج إطار الزواج في ستينيات القرن الماضي.
فبعد 6 سنوات من النزاع في المحاكم لإثبات أن الملك ألبرت الثاني، ملك بلجيكا السابق، هو الوالد البيولوجي للفنانة البلجيكية دلفين بويل تم إثبات ذلك .
وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد بالقصة .