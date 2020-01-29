اتكلموا هيموتوا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قتل ضابط تركي لشاعر قطري في الدوحة

قال الإعلامي أحمد موسى إن ضابطًا تركيًا قام بقتل شاعر قطري، والإعلام القطري والتركي لم يتحدثا عن الواقعة تمام.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشاعر القطري الذي تم قتله اسمه مشعل عكروم وقتل بدم بارد.





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الشاعر القطري رفض أخذ أوامر من الضابط التركي وتحدث بلهجة حادة معه، ورفض وجوده في بلاده لأنه صاحب البلد وليس الأتراك.





وتابع: "الضابط التركي نقل الشاعر القطري إلى غرفة مغلقة وقام بالتعدي عليه بالضرب؛ فرد الأخير دفاعًا عن نفسه إلى أن احتدم الصراع وكانت النهاية مقتل عكروم بطلق ناري.





وأوضح أحمد موسي، أن الشارع تم دفنه ليلاً، وعلّق موسي: "مسمعناش صوت خديجة ولا جمال ريان ولا عويس ولا غادة ولا كريشان تحدّثوا عن الواقعة، مؤكدًا لو اتكلموا هيموتوا.. أقسم بالله" .