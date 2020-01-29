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ثقافة

حفل توقيع كتاب «كلام من لهب».. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_ مريم عزت _عدسه: عمرو السيد
يقام اليوم فى  السادسة مساء بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة حفل توقيع كتاب "كلام من لهب" للإعلامي حمدى الكنيسى الرئيس السابق للإذاعة المصرية وأيضًا عضو مجلس إدارة الأهلي السابق .

بالإضافة إلى هذا الحفل تم تكريم رموز من ابطال حرب اكتوبر وكبار الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة الهامة .

وحمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الاسبق في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001 من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية ،وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966..كما يعد الكنيسي أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973.
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