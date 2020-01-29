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تعليم

اعرف بلدك.. مسابقة اتحاد طلاب القاهرة حول المشروعات القومية الجديدة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:37 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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خالد محيي الدين
أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة عن مسابقة "اعرف بلدك" خلال شهر فبراير-مارس-ابريل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور "محمد عثمان الخشت" و نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم الدكتورة "هبه مصطفي نوح".



حيث تدور المسابقة حول النواحي "السياسية، الاقتصادية، المشروعات القومية، تاريخ وجغرافيا، الثقافة والفنون.

ويمكن للراغبين في الاشتراك قبل الموعد بأسبوع عبر إدارة الأنشطة الطلابية، ليتم إطلاق المسابقة داخل قاعة المصريين "صالة المشاهدة" بالمدينة الجامعية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

أما عن مسابقة المشروعات القومية الجديدة فيلتزم الطالب بكتابة نبذة مختصر عن 10 مشاريع قومية جديدة، ذاكر خلالها الموقع- المساحة-المباني والبنية التحتية-التكاليف المادية- العائد المادي الخاص بكل مشروع.

وينبغي علي الطلاب المشاركين بمسابقة المشاريع القومية تقديم نسخة ورقية من البحث في 20 صفحة، ونسخة سي دي مدمجة للعرض، ليتم عرضها "باوربوينت" أما لجنة التحكيم في مدة لا تزيد على الخمس دقائق.

ذلك وقد أعلن اتحاد الطلاب عن الجوائز الخاصة بالمسابقة والتي تصل لـ 500 جنيه للمركز الاول، 400 للمركز الثاني، 300 للمركز الثالث، 200 للمركز الرابع و 100 جنيه للمركز الخامس.
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