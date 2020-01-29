اعرف بلدك.. مسابقة اتحاد طلاب القاهرة حول المشروعات القومية الجديدة

أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة عن مسابقة "اعرف بلدك" خلال شهر فبراير-مارس-ابريل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور "محمد عثمان الخشت" و نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم الدكتورة "هبه مصطفي نوح".













حيث تدور المسابقة حول النواحي "السياسية، الاقتصادية، المشروعات القومية، تاريخ وجغرافيا، الثقافة والفنون.





ويمكن للراغبين في الاشتراك قبل الموعد بأسبوع عبر إدارة الأنشطة الطلابية، ليتم إطلاق المسابقة داخل قاعة المصريين "صالة المشاهدة" بالمدينة الجامعية في تمام الساعة الرابعة عصرا.





أما عن مسابقة المشروعات القومية الجديدة فيلتزم الطالب بكتابة نبذة مختصر عن 10 مشاريع قومية جديدة، ذاكر خلالها الموقع- المساحة-المباني والبنية التحتية-التكاليف المادية- العائد المادي الخاص بكل مشروع.





وينبغي علي الطلاب المشاركين بمسابقة المشاريع القومية تقديم نسخة ورقية من البحث في 20 صفحة، ونسخة سي دي مدمجة للعرض، ليتم عرضها "باوربوينت" أما لجنة التحكيم في مدة لا تزيد على الخمس دقائق.



