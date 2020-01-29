القومي لثقافة الطفل يحتفي بالموسيقى بمعرض الكتاب

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 51 لعام 2020، حيث أقيم أمس الثلاثاء حفل توقيع كتاب "شجرة الموسيقى" للكاتب هشام علوان ورسوم منى محمد حسين.





كما أقيمت ورشة حكي مع الكاتب محمد مستجاب تقديم المخرج شوقي حسن، وفقرة أسئلة ومسابقات مع الباحثة علا عادل، وقدمت الفنانة ريهام جمال ورشة تيجان، وقدم الفنان عصام الشحات ورشة جبس، وقدمت الفنانة جيهان محمد ورشة شخصيات كرتونية.



