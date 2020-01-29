تامر أمين عن واقعة سوبر بابا: يستحق جائزة نوبل بعد دفع الغرامة.. فيديو

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ويستحق جائزة نوبل في الآباء

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ولكنه كان بالأمس بطلا، واليوم مُداناً؛ بعد ما أصدرت السكة الحديد بيانا يفيد أنه هو من قام بإنزال ابنته للعبور للجهة الأخرى

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بدلا من العبور من خلال المكان المخصص لذلك، ولكن الأب المنقذ

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بطل؛ عشان بنته، بس لازم يدفع 50 جنيه غرامة مخالفة للقوانين.