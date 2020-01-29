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توك شو

تامر أمين عن واقعة سوبر بابا: يستحق جائزة نوبل بعد دفع الغرامة.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:54 ص
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
علّق الإعلامي تامر أمين على واقعة إنقاذ الأب لابنته من تحت عجلات القطار بالإسماعيلية .

وأوضح أن الجميع يعرّف هذه الواقعة بـ"سوبر بابا"، كما أن الأب قلبه شجاع لأنه قام بحماية ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار، ولكن في الصباح خرج بيان من هيئة السكة الحديد يفيد بأن الأب جازف بحياة ابنته، وخالف القانون .

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار" المُذاع علي قناه "النهار": "شوفتوا السوشيال ميديا بتعمل إيه،" تقوم بتهويل الحقائق والأحداث فى كثير من الأحيان".

وتابع أن ما فعله الأب؛ دليل علي بطولته، ويستحق جائزة نوبل في الآباء، ولكنه كان بالأمس بطلا، واليوم مُداناً؛ بعد ما أصدرت السكة الحديد بيانا يفيد أنه هو من قام بإنزال ابنته للعبور للجهة الأخرى، بدلا من العبور من خلال المكان المخصص لذلك، ولكن الأب المنقذ، بطل؛ عشان بنته، بس لازم يدفع 50 جنيه غرامة مخالفة للقوانين.
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