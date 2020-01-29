كوارث التدفئة تتواصل.. القصة الكاملة لوفاة 3 أشقاء مختنقين داخل شقتهم بالمقطم.. فيديو

شهدت مساكن العبد بالمقطم كارثة تحدث عنها أهالي الحى بأكمله، بعد أن استيقظ السكان على كرات لهب تخرج من شقة جارهم بالطابق الثاني، فهرولوا مسرعين لمحاولة إخماد ألسنة النيران التى حاصرت الشقة والتهمت محتوياتها.





وعلى الفور أبلغوا الشرطة ووحدة المطافئ التي حضرت علي الفور، وتمكنت القوات من استخراج سيدة وزوجها وابنهما مصابين باختناقات، ولكن كان القدر أسرع من جهود فرق الإنقاذ ليلقى 3 أطفال أشقاء من ذات الأسرة مصرعهم خنقا نتيجة الدخان الكثيف.





وتمكنت القوات من استخراج جثث الأطفال من شقتهم المحترقة، وتم نقلهم إلي المشرحة حتى تم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين الثلاثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وتم الاستماع إلي أقوال الأم والأب وشهود العيان من السكان.





وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بالانتقال إلى مكان البلاغ، وإعداد تقرير عن الحادث وتبين من المعاينة أن "الدفاية" وراء نشوب الحريق بالشقة.





البداية كانت عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بالطابق الثاني بعقار فى مساكن العبد بحى المقطم.





على الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق دمر معظم محتويات الشقة وان الأطفال الثلاثة هم بنتان وولد أشقاء تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وأنهم قد قاموا بتشغيل الدفاية واستغرقوا فى النوم وبعدها وقعت الكارثة ليستيقظ باقى افراد الاسرة على الحادث الاليم ولم يستطع الاب أو الام إنقاذ صغارهم الثلاثة بعد أن ماتوا مختنقين.





فيما تمكنت القوات من إنقاذ الأم والأب وشقيقهم الرابع من الموت بعد أن استيقظوا على الكارثة، تم تحرير محضر واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة .