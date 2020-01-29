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ثقافة

«أتحضر للأخضر.. أتحضر للمستقبل» بـ ثقافة رأس غارب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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طارق موسى
بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني ولتفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل  "استضاف قصر ثقافة رأس غارب بثقافة البحر الأحمر محاضرة توعوية للأطفال لصناع المستقبل للحفاظ على البيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. وللعمل على دمج الأطفال في المجتمع للحفاظ على التوازن البيئي، مع أشرف عبد الحميد من إدارة البيئة بالوحدة المحلية بمدينة رأس غارب. 

أقام قصر ثقافة أبورماد محاضرة بعنوان "عيد الشرطة المصرية"، حاضرها أسامة أحمد، تحدث فيها عن عيد الشرطة أنه يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، كما نظم القصر ورشة تكنولوجية للأطفال وذلك لتعليمهم أسس ومبادئ الكمبيوتر، وكيفية التعامل معه.

وفي ظل الاحتفال بثورة 25 يناير نظم بيت ثقافة سفاجا احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "ثورة 25 يناير مقدمات ونتائج " تحدث فيها أحمد رضوان بأن الشعوب جميعا لا تقبل الذل وألوان والمساس بالحرية لذي تثور للدفاع عنها بكل قوه، كما أنها تسعى للعيش وسط تكافل وعدالة إجتماعية، وتثور أيضا من أجل بناء مستقبل أفضل للأبناء والثورات كلها تدعو إلى التغيير للأحسن والأفضل، كما أقيمت ورشة فنية بإستخدام ورق الفوم والبريستول وألوان الخشب والفلوماستر لشخصيات كرتونية، واختتمت الاحتفالية بمسابقة ثقافية للأطفال المشاركين بالورشة مع المدربة صفاء محمد.

نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة رسم للأطفال عن رمز الصداقة المصرية، وعبر الأطفال ببعض الرسومات البسيطة بورق الرسم وألوان الخشب وأقلام الرصاص، وفى بيت ثقافة الحمراوين أقيمت ورشة فنية باستخدام قطع الصلصال الصغيرة، أعقبها ورشة حكى وسرد قصة عن الصحابى الجليل "عمار بن ياسر" ونبذة عن مولده ونشأته عمار بن ياسر صحابي كان من موالي بني مخزوم، ومن السابقين إلى الإسلام، ومن المستضعفين الذين عُذّبوا ليتركوا دين الإسلام، قيل هاجر إلى الحبشة، وكما هاجر إلى يثرب، وشارك مع النبي محمد في غزواته كلها.

نظم بيت ثقافة القصير ورشة  لتدوير علب الكانز تستمر لمدة يومين، ففى اليوم الأول قامت مسئولة النشاط بتجميع علب الكانز، وتعليم الأطفال كيفية استخدامها فى أشياء مفيدة بإستخدام الفوم الملون اللامع، وتم تقطيع علب الكانز والفوم باستخدام المقص ومسدس الشمع.
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