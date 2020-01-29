محافظ الدقهلية يفتتح ملعبين خماسيين لكرة القدم للشباب بالمنصورة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس الثلاثاء عدد اثنين من الملاعب الخماسية لكرة القدم بشارع قناة السويس بالمنصورة أحدهما بمساحة 1000 متر والآخر بمساحة 700 متر تم طرحهما للتنفيذ بنظام المزايدة من قبل الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة حيث كان مكانهما مهجورا منذ سنوات .





جاء ذلك في اطار الاهتمام والدعم المتواصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشباب وتقديم اوجه الرعاية لهم من قبل كافة أجهزة الدولة وبحضور سعد الفرماوي وكيل الوزارة السكرتير العام ومرسى هيكل رئيس حي شرق المنصورة وعلاء الشربيني وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .





وكان محافظ الدقهلية قد وجه بأهمية استغلالهما لإقامة ملاعب للشباب ليكونا متنفسًا لأبناء الدقهلية لممارسة لعبة كرة القدم .



