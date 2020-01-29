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محمد فاضل: الأعمال الفنية لا تتناول النهضة الحقيقية في مصر منذ 2014

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:59 ص
محمد فاضل
محمد فاضل
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هاني حسين
قال المخرج محمد فاضل، إننا نشهد نهضة حقيقية في الدولة المصرية منذ 2014، ولكن لا يتم التعبير عنها في الأعمال الدرامية حتى الآن.

وأضاف محمد فاضل في حواره مع الإعلامي  عمرو خليل  في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تكونت دولة جديدة منذ 2014، والدولة المصرية استطاعت تحقيق انجازات في كافة المجالات ومكافحة الإرهاب والتعمير والتنمية".

وتابع محمد فاضل:" زمان كنا بنعمل 50 مسلسلا دراميا، وتظل في الذاكرة عدد من الأعمال الدرامية".

وأكمل محمد فاضل: "كلما كان موضوع العمل الدرامي قريب من الناس، ويتم تنفيذه بشكل جيد، وحبكة درامية؛ يعيش لفترة زمنية كبيرة".

ولفت محمد فاضل إلى ان "الأعمال الدرامية القديمة تعتبر ذاكرة الأمة وتظهر العلاقات والأخلاقيات ولغة التخاطب والشوارع".
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