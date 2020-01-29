إقبال على المطاعم وماكينات ال ATM من جمهور معرض الكتاب.. صور





وتقع منطقة المطاعم بين قاعتي2 و 3 ويوجد العديد من الأطعمة المختلفة حيث تلبى احتياجات الفرد فى الحصول على وجباته الأساسية من الإفطار والغذاء والعشاء بأسعار مختلفة وتناسب الجميع.





تبذل إدارة المعرض كل جهدها و تسعى إلى توفير كل الخدمات و الأنشطة التى يحتاجها الفرد بداخله للحصول على يوم ترفيهي مميز و تحاول تجنب كل المشكلات المتوقع حدوثها.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة « شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».



















أصبحت زيارة معرض الكتاب يوما ترفيهيا إلى جانب الشق التثقيفي للجمهور من مختلف الأعمار خاصة الشباب، لوجود العديد من الأنشطة المختلفة بجانب الكتب فى المعرض و الخدمات المتنوعة الأخرى و كان أهمها وجود المطاعم و أماكن المشروبات والأطعمة المتنوعة التى تناسب جميع الأفراد و توافر أيضا ماكينات ال ATM المنتشرة في أرجاء المعرض.