إقبال على المطاعم وماكينات ال ATM من جمهور معرض الكتاب.. صور

أصبحت زيارة معرض الكتاب يوما ترفيهيا إلى جانب الشق التثقيفي للجمهور من مختلف الأعمار خاصة الشباب، لوجود العديد من الأنشطة المختلفة بجانب الكتب فى المعرض و الخدمات المتنوعة الأخرى و كان أهمها وجود المطاعم و أماكن المشروبات والأطعمة المتنوعة التى تناسب جميع الأفراد و توافر أيضا ماكينات ال ATM المنتشرة في أرجاء المعرض.
وتقع منطقة المطاعم بين قاعتي2 و 3 ويوجد العديد من الأطعمة المختلفة حيث تلبى احتياجات الفرد فى الحصول على وجباته الأساسية من الإفطار والغذاء والعشاء بأسعار مختلفة وتناسب الجميع.
تبذل إدارة المعرض كل جهدها و تسعى إلى توفير كل الخدمات و الأنشطة التى يحتاجها الفرد بداخله للحصول على يوم ترفيهي مميز و تحاول تجنب كل المشكلات المتوقع حدوثها.